Sicilia zona rossa? Ecco cosa cambierebbe con le nuove misure (Di giovedì 15 aprile 2021) La Sicilia vede la zona rossa . La situazione dell’emergenza Covid nell’isola, dove ieri il numero dei nuovi casi ha superto per la prima volta negli ultimi mesi quota 1.500 , suscita preoccupazione... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 aprile 2021) Lavede la. La situazione dell’emergenza Covid nell’isola, dove ieri il numero dei nuovi casi ha superto per la prima volta negli ultimi mesi quota 1.500 , suscita preoccupazione...

Advertising

fanpage : La situazione Covid in Sicilia si complica. - repubblica : Ospedali in crisi, Sos da Palermo. E la Sicilia va verso la zona rossa - infoitinterno : Campania verso zona arancione, Sicilia rischia zona rossa - MileTrecarichi : @juanito1897due Il mio paese è zona rossa da un mese e adesso probabilmente diventerà zona rossa la Sicilia ??????? - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid19, 'Lentini e Carlentini hanno superato la soglia, entreremo in zona rossa' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia zona Campania verso zona arancione, Sicilia rischia zona rossa Anche la Puglia spera in un allentamento delle regole La Campania verso la zona arancione con regole meno rigide rispetto a quelle attuali, la Sicilia a rischio zona rossa con restrizioni quasi a ...

Sicilia verso la zona rossa: oltre 100 comuni in lockdown, è la terza regione per nuovi casi Sicilia verso la zona rossa Preoccupa l' emergenza coronavirus sull'Isola, dove il numero di contagi resta alto ed è grave la pressione sugli ospedali .

Covid, in Sicilia crescono i positivi: anche le terapie intensive sotto stress I nuovi contagiati sono 1.542 contro i 1.384 di ieri. D’Anneo: a Palermo per la quinta settimana di seguito abbiamo un aumento dei casi e un peggioramento dell’emergenza ...

METEO WEEKEND – Nuova fase PERTURBATA, con piogge e TEMPORALI in arrivo nel FINE SETTIMANA. Ecco le PREVISIONI METEO WEEKEND - Fine settimana perturbato con la primavera ancora in pausa. Torna il maltempo con piogge e temporali ...

Anche la Puglia spera in un allentamento delle regole La Campania verso laarancione con regole meno rigide rispetto a quelle attuali, laa rischiorossa con restrizioni quasi a ...verso larossa Preoccupa l' emergenza coronavirus sull'Isola, dove il numero di contagi resta alto ed è grave la pressione sugli ospedali .I nuovi contagiati sono 1.542 contro i 1.384 di ieri. D’Anneo: a Palermo per la quinta settimana di seguito abbiamo un aumento dei casi e un peggioramento dell’emergenza ...METEO WEEKEND - Fine settimana perturbato con la primavera ancora in pausa. Torna il maltempo con piogge e temporali ...