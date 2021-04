Sicilia zona rossa? Ecco cosa cambierebbe con le nuove misure (Di giovedì 15 aprile 2021) La Sicilia vede la zona rossa . La situazione dell emergenza Covid nell isola, dove ieri il numero dei nuovi casi ha superto per la prima volta negli ultimi mesi quota 1.500 , suscita preoccupazione e ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 15 aprile 2021) Lavede la. La situazione dell emergenza Covid nell isola, dove ieri il numero dei nuovi casi ha superto per la prima volta negli ultimi mesi quota 1.500 , suscita preoccupazione e ...

repubblica : Ospedali in crisi, Sos da Palermo. E la Sicilia va verso la zona rossa - voiddvale : @MaryAngyP Amooo stessa cosa ???? , poi ho letto che la zona rossa della Sicilia è sicura ?? - voiddvale : @addictedcinemaa Amoo stessa cosa ?? , poi la zona rossa della Sicilia è sicura ?? - SapereItalia : Ormai è quasi certo, sebbene non ci sia ufficialità. Da lunedì la #Sicilia dovrebbe tornare fra le regioni in… - hypnotix__ : in che senso sicilia zona rossa ragazzi vi prego no no -

Covid, lo scenario migliora. Campania verso l'arancione, Sicilia verso il rosso ... la Campania, che ha visto calare l'indice Rt e l'incidenza sotto le soglie limite, guarda al passaggio in zona arancione, dove si trovano le altre regioni e le due Province Autonome. La Sicilia, ...

Covid-19 – 1.450 i casi del giorno in Sicilia. In calo il numero dei ricoverati e delle vittime 1.450 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia oggi, in calo rispetto a ieri, ma con oltre 1.500 tamponi in meno. Scende il numero dei ricoverati e delle vittime ...

Sicilia verso il ritorno alla zona rossa. Nelle ultime 24 ore altri 1450 positivi Sicilia verso il ritorno alla zona rossa. Nelle ultime 24 ore altri 1450 positivi. Sono poco meno di 17 mila i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ...

