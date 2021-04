Sicilia Verso Zona Rossa, Musumeci: Paghiamo gli Effetti di Pasqua e Pasquetta (Di giovedì 15 aprile 2021) I dati dei contagi in Sicilia sono preoccupanti e l’isola si avvia Verso la Zona Rossa. La Cabina Regia analizzerà dati venerdì e le eventuali restrizioni entreranno in vigore da ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 15 aprile 2021) I dati dei contagi insono preoccupanti e l’isola si avviala. La Cabina Regia analizzerà dati venerdì e le eventuali restrizioni entreranno in vigore da ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Verso Che tempo farà Weekend 17 e 18 aprile: tornano pioggia e freddo Al sud: cielo coperto, piogge dalla Sicilia verso Cilento, cosentino, Basilicata e Puglia meridionale. Sabato 17. Al nord: soleggiato. Al centro: instabile in Sardegna, in Abruzzo e Molise. Al sud: ...

Acireale, boom di contagi: 'Ecco perché ho chiesto la zona rossa' CATANIA - Verso la zona rossa. Si attende a momenti l'ordinanza del presidente della Regione sulle restrizioni per l Comune di Acireale. Dove i casi, nell'ultima settimana, sono notevolmente aumentati. Il ...

Ioppolo (DB), "Nel centrodestra, non vedo alternative a quella di Nello Musumeci". Nel centrodestra,all'orizzonte, non vedo e non sgorgo alternative a quella di una ricandidatura di Nello Musumeci alle prossime [...] ...

Ioppolo (DB), "Nel centrodestra, non vedo alternative a quella di una ricandidatura di Nello Musumeci". sono convinto- nei prossimi giorni sarà ricomposta verso quello che deve importare ai siciliani, ovvero, il futuro di questa terra. Ed il futuro non può che chiamarsi presente. Un presente che ha ...

