Sicilia, troppi contagi: l'allarme dell'Assemblea regionale (Di giovedì 15 aprile 2021) La Sicilia ha superato i 1.500 contagi in 24 ore: l'Isola procede verso la zona rossa. Oltre 100 comuni entrano in lockdown. Sicilia verso la zona rossa: oltre 100 comuni in lockdown, è la terza regione per nuovi casi su Notizie.it.

sammieajo : @GennaroSenatore @Riccard610 @robersperanza I reparti sono saturi perché ci sono troppi contagi. E perché in sicili… - SiciliaTV : Secondo indiscrezioni della cabina di regia il nuovo monitoraggio settimanale vedrebbe il valore... #covid… - xemmeci : RT @kvittoriak: È importante Piera Maggio ciò che dice. Le procure in #Sicilia devono svegliarsi. Troppi bambini non hanno giustizia. Avran… - kvittoriak : È importante Piera Maggio ciò che dice. Le procure in #Sicilia devono svegliarsi. Troppi bambini non hanno giustizi… - CrisciGloria : RT @ciculatin: @CrisciGloria @LaStampa Splendida Terra la Sicilia. Peccato ci siano troppi idioti che maltrattano gli animali! -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia troppi Contagi e ricoveri in aumento, la Sicilia va verso la zona rossa I dati sui nuovi contagi, e sulle ospedalizzazioni, nell'ultima settimana sono schizzati in alto in tutta la Sicilia. In quasi tutte le province, soprattutto i ricoveri, sono troppi. In totale, i comuni siciliani in zona rossa sono un centinaio. Ieri è scaduta l'ordinanza per 17 centri, e per otto è stata ...

Sicilia a rischio zona rossa, aumentano i ricoveri: 'Inizia la terza ondata' Sicilia a rischio zona rossa Nell'ultima settimana sono infatti incrementati i dati sulle ... I pazienti iniziano ad essere troppi e i medici hanno cominciato a disporre i primi trasferimenti dei ...

Covid, Sicilia a un passo dalla zona rossa. Isola arancione maculato: tra cittadini indisciplinati e dati agghiaccianti SICILIA - La Sicilia è a un passo dalla zona rossa. In attesa della decisione che verrà presa venerdì dopo il monitoraggio settimanale dell'Iss, la ...

Da 108 a 291 casi positivi in un mese, allarme sulla curva del contagio a Siracusa Tra il 12 ed il 13 marzo, circa un mese fa, erano 108 i positivi a Siracusa. Un numero "tollerabile" per una comunità di circa 120 mila abitanti ma in un mese i casi sono cresciuti. Secondo i dati agg ...

