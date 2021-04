Sian Massey-Ellis | l’arbitro donna censurata dalla tv iraniana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’incontro di Premier League fra Tottenham e Manchester United è stato oggetto di censura nella tv. In particolare, non sono state trasmesse le immagini in cui era presente la guardalinee. Tale divieto risiede nel fatto che, secondo la normativa vigente in Iran, le donne non possono mostrare gambe e capelli in pubblico.- Photo credits: webL’Iran censura la Premier League. Nel match giocato tra Tottenham e Mancester United la tv di Statonon ha mandato in onda le immagini che riprendevano la guardalinee. Il motivo? Era in calzoncini, e di conseguenza le gambe erano nude. È una delle proibizioni per le donne iraniane, le quali, ...