Si intitola “Lauro” il nuovo album di Achille Lauro ed esce il 16 aprile

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma. «Il 2020 è stato un anno difficile, con una emergenza tremenda: ho cercato di trovare qualcosa di buono in tutto questo disastro, scrivendo tanto e mi sono ritrovato ad avere un centinaio di brani». Lo ha confessatoin occasione della presentazione del suo” in uscita venerdì 16. In questo lavoroparla al mondo degli irrisolti, dei fuori rotta, dei falliti e così l’fagocita vite, storie d’amore, riflessioni sul bene, sul male e ciò che sta nel mezzo. «Questo lavoro è nato in maniera spontanea, come i miei precedenti cinque – ha ammesso – Guardo al passato con malinconia con queste dodici facce che hanno qualcosa ...

Esce domani, venerdì 16 aprile, il nuovo album di Achille Lauro. Si intitola Lauro ed è il sesto progetto discografico di inediti dell'artista, in uscita per Elektra Records/Warner Music Italy. Il disco è stato anticipato da Solo Noi e Marilù.