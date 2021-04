(Di giovedì 15 aprile 2021) In tempi di fortecome la Pandemia che stiamo vivendo, resilienza, inventiva e capacità imprenditoriali sono ingredienti fondamentali per il successo di qualsiasi impresa, a maggior ragione se ...

Advertising

Affaritaliani : SharkNet, l'azienda a conduzione familiare che sconfigge la crisi -

Ultime Notizie dalla rete : SharkNet azienda

Ne è un esempio, un'laziale a conduzione familiare creatrice del brevetto della zanzariera plissettata. Fondata nel 1979 da Sergio Marcantoni oggi ha tre stabilimenti produttivi ed ...Grazie a un'di Roma, DFM, che nel 2003 ha depositato un brevetto in Camera Di Commercio per un sistema di movimentazione esclusivo che rende le zanzariere plissettateun prodotto ...Roma, 15 apr. (askanews) - In tempi di forte crisi come la Pandemia che stiamo vivendo, resilienza, inventiva e capacità imprenditoriali sono ingredienti fondamentali per il successo di qualsiasi impr ...