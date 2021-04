Serie C Gold: la Miwa pronta per la trasferta con la New Basket Caserta (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo lo stop casalingo contro l’ottimo Forio, ricomincia il cammino della Miwa Energia del Presidente Zullo. I sanniti saranno impegnati Domenica 18 Aprile in quel di Giugliano contro la New Basket Caserta nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie C Gold. Una partita importante ma anche molto delicata visto lo spessore rispettabilissimo dei ragazzi di Coach Di Lorenzo. Un occhio particolare sarà di certo rivolto al play Pappalardo, al veterano Carrichiello e al centro di 213cm Di Coste. Rispetto all’andata, quando la Miwa Energia si impose per 91-73, manca l’ala grande Guadagnola che ha terminato la sua esperienza con i Casertani ma c’è in più il giovane Simon Zollo ex Partenope. “Abbiamo analizzato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo lo stop casalingo contro l’ottimo Forio, ricomincia il cammino dellaEnergia del Presidente Zullo. I sanniti saranno impegnati Domenica 18 Aprile in quel di Giugliano contro la Newnel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno di. Una partita importante ma anche molto delicata visto lo spessore rispettabilissimo dei ragazzi di Coach Di Lorenzo. Un occhio particolare sarà di certo rivolto al play Pappalardo, al veterano Carrichiello e al centro di 213cm Di Coste. Rispetto all’andata, quando laEnergia si impose per 91-73, manca l’ala grande Guadagnola che ha terminato la sua esperienza con ini ma c’è in più il giovane Simon Zollo ex Partenope. “Abbiamo analizzato ...

