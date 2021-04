Serie B, Spal - Ascoli: dirige Giacomelli. Empoli - Brescia: Ayroldi (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Sono state rese note le designazioni per la 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie B in programma sabato 17 Aprile. Un anticipo del venerdì: Spal - Ascoli che sarà diretta da ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Sono state rese note le designazioni per la 15ª giornata di ritorno del campionato diB in programma sabato 17 Aprile. Un anticipo del venerdì:che sarà diretta da ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spal Serie B, Spal - Ascoli: dirige Giacomelli. Empoli - Brescia: Ayroldi ROMA - Sono state rese note le designazioni per la 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie B in programma sabato 17 Aprile. Un anticipo del venerdì: Spal - Ascoli che sarà diretta da Giacomelli . Sabato la campolista Empoli ospita il Brescia : dirige Ayroldi , la Salernitana affronta ...

LR Vicenza - Lecce arbitra Giua di Olbia. Ecco tutte le designazioni della 34ª giornata ...e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 34ª giornata del Campionato di Serie B ... 14.00 FOURNEAU PERETTI " IMPERIALE IV: MIELE SPAL " ASCOLI Venerdì 16/04 h. 21.00 GIACOMELLI MONDIN " ...

Lucioni guarda in alto: «Lecce, sei da serie A» LECCE - Conosce la strada che porta in massima serie, Fabio Lucioni, navigato difensore centrale del Lecce. L’ha percorsa nel 2016/2017, con il Benevento, e nel 2018/2019, con la sua attuale formazion ...

