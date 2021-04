Serie B, il comunicato della Reggiana: “Sconcerto per disparità trattamento, minata regolarità campionato” (Di giovedì 15 aprile 2021) La Reggiana, tramite un comunicato stampa, attacca la decisione del giudice sportivo di Serie B di rinviare Empoli-Chievo. L’episodio risale al 5 aprile scorso, quando l’Ausl bloccò la formazione toscana a causa dei numerosi casi di positività al Covid riscontrati all’interno del gruppo squadra. L’Empoli, per effetto di tale decisione, non poté presentarsi alla partita. La Reggiana quindi ha espresso “il proprio dissenso in merito alla decisione di rigiocare la gara Empoli-Chievo e al riconoscimento della ‘causa di forza maggiore’ che non è stata considerata per i contagiati da Covid-19 presenti nel gruppo squadra granata nel mese di ottobre. Premessa la totale solidarietà e vicinanza umana ai contagiati dell’Empoli e di tutte le altre squadre che si sono imbattute nel virus, restano grande amarezza, ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) La, tramite unstampa, attacca la decisione del giudice sportivo diB di rinviare Empoli-Chievo. L’episodio risale al 5 aprile scorso, quando l’Ausl bloccò la formazione toscana a causa dei numerosi casi di positività al Covid riscontrati all’interno del gruppo squadra. L’Empoli, per effetto di tale decisione, non poté presentarsi alla partita. Laquindi ha espresso “il proprio dissenso in merito alla decisione di rigiocare la gara Empoli-Chievo e al riconoscimento‘causa di forza maggiore’ che non è stata considerata per i contagiati da Covid-19 presenti nel gruppo squadra granata nel mese di ottobre. Premessa la totale solidarietà e vicinanza umana ai contagiati dell’Empoli e di tutte le altre squadre che si sono imbattute nel virus, restano grande amarezza, ...

