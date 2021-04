Serie A | Scaroni appoggia Dal Pino | “Sta facendo un buon lavoro”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) Paolo, presidente del Milan, non fa mancare il suo appoggio a Paolo Dal, presidente della LegaA, nonostante ben sette società non ripongano fiducia nei suoi confronti. “Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea – afferma il numero uno rossonero, incontrato dall’ANSA in centro a Milano, davanti alla sede del Milan -. Staun“. SportFace.