Serie A, la nuova formula Champions spaventa ma solo uno in Italia è d'accordo (Di giovedì 15 aprile 2021) Per l'attuazione ci vorranno altri tre anni ma già c'è chi ha i brividi. La nuova Champions League muterà rispetto al passato e le partecipanti saranno 36 e non più 32. La nuova formula farà crescere il numero di partite che passeranno dalle 125 attuali a 225 match spalmati da martedì a mercoledì. Sono 100 partite in più che peseranno sulle gambe e sulla testa dei calciatori. Un incremento dell'80% di gare che spaventa più i giocatori e meno i dirigenti per i proventi ingenti elargiti che ingrosseranno le casse delle società partecipanti. caption id="attachment 1052199" align="alignnone" width="1024" Agnelli (getty images)/captionsolo UNO - Il progetto dell'Uefa vedrà la luce lunedì prossimo e sarà approvato dal Comitato Esecutivo a meno di clamorosi colpi di scena ad oggi assai ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie nuova Raul Moro, talento Lazio: ecco il giovane da valorizzare Raul Moro potrebbe essere il ragazzo del futuro , il caposcout di una nuova schiera di giovani che tanto servono per rinfrescare la rosa. In Italia è così, poco spazio ai baby, che eppure ci sono e ...

Radiohead, guarda il live 'From the Basement' di Thom Yorke Dopo aver annunciato una nuova serie di concerti in streaming tratti dai loro archivi, i Radiohead hanno pubblicato un'altra rarità: si tratta di un concerto solista di Thom Yorke , registrato nel 2005 per From the Basement , ...

Strixhaven: la nuova espansione di MTG Arena ricorda Hogwarts Strixhaven è la nuova espansione di MTG Arena, scopriamo tutte le novità, meccaniche di gioco, carte e prodotti che potrete acquistare!

iPhone 13 mini è già uno spettacolo nei rendering un nuovo set rendering più curati mostra come potrebbe essere iPhone 13 mini con notch più piccolo e nuova disposizione delle fotocamere ...

