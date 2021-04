Serie A, i possibili protagonisti della 31ª giornata (Di giovedì 15 aprile 2021) Rush finale per le 20 squadre di Serie A, che nel fine settimana affronteranno la 12ª giornata di ritorno del torneo: i possibili protagonisti della 31ª giornataSi assottigliano le partite che porteranno alla fine del campionato per le 20 squadre di Serie A, impegnate nel weekend nelle gare della 31ª giornata. Sabato 17 aprile si giocheranno quattro partite, che vedranno impegnate formazioni in lotta per la salvezza e per le posizioni centrali della graduatoria. Si parte con due gare alle 15, allo Scida Crotone-Udinese, forse l’ultima possibilità per i Pitagorici per mantenere vive le speranze salvezza, mentre al Ferraris per la zona centrale della graduatoria si gioca ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Rush finale per le 20 squadre diA, che nel fine settimana affronteranno la 12ªdi ritorno del torneo: i31ªSi assottigliano le partite che porteranno alla fine del campionato per le 20 squadre diA, impegnate nel weekend nelle gare31ª. Sabato 17 aprile si giocheranno quattro partite, che vedranno impegnate formazioni in lotta per la salvezza e per le posizioni centraligraduatoria. Si parte con due gare alle 15, allo Scida Crotone-Udinese, forse l’ultimatà per i Pitagorici per mantenere vive le speranze salvezza, mentre al Ferraris per la zona centralegraduatoria si gioca ...

