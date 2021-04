Serie A | designazioni arbitrali 31^ giornata | Atalanta-Juve a Orsato | Napoli-Inter…

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sono state diramate leper la trentunesimadiA, con le prime gare che andranno in scena sabato alle ore 15:00. Saràa dirigere la super sfida di campionato trantus. Il match tra-Inter, invece, sarà affidato all’arbitro Doveri. Valeri il fischietto designato per la sfida salvezza tra Cagliari-Parma.ntus:Giallatini – PretiIV: SacchiVAR: FabbriAVAR: LibertiBologna – Spezia: PiccininiTardino – Rossi M.IV: RapuanoVAR: ManganielloAVAR: PasseriCagliari – Parma: ValeriBindoni – Del GiovaneIV: SozzaVAR: La PennaAVAR: CecconiCrotone – Udinese: MassimiCapaldo – Dei GiudiciIV: PaternaVAR: NascaAVAR: LongoLazio – Benevento: ...

Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 31ª giornata di Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 31ª giornata di Serie A.

Domenica la Juventus sarà ospite dell'Atalanta e la gara verrà arbitrata da Daniele Orsato, il quale verrà coadiuvato da Giallatini e Preti e dal quarto uomo Sacchi.

L'associazione italiana arbitri ha comunicato le designazioni per la 34esima giornata del campionato di serie B 2020-2021.