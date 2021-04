Serie A, Bassetti “apre” gli stadi: “Tifosi prima della fine del campionato, prove per l’Europeo” (Di giovedì 15 aprile 2021) L’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si è espresso in merito alla possibile parziale riapertura degli stadi italiani nei prossimi mesi. Nel mirino c’è soprattutto Euro 2020, con l’Italia che ha garantito alla Uefa la possibilità di aprire le porte dell’Olimpico di Roma per il 20-25% della sua capienza. “Gli stadi sono luoghi sicuri, uno dei migliori che ci possano essere se si rispettano determinate regole – ha spiegato Bassetti – Devono essere messi in pratica distanziamento e regolamentazione di entrate e uscite, sarebbe un bel segnale aprire le ultime due giornate di Serie A. Magari al 10-15% delle capienze, ma servono prove prima ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) L’infettivologo Matteo, direttoreclinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si è espresso in merito alla possibile parziale riapertura degliitaliani nei prossimi mesi. Nel mirino c’è soprattutto Euro 2020, con l’Italia che ha garantito alla Uefa la possibilità di aprire le porte dell’Olimpico di Roma per il 20-25%sua capienza. “Glisono luoghi sicuri, uno dei migliori che ci possano essere se si rispettano determinate regole – ha spiegato– Devono essere messi in pratica distanziamento e regolamentazione di entrate e uscite, sarebbe un bel segnale aprire le ultime due giornate diA. Magari al 10-15% delle capienze, ma servono...

