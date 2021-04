Serena Williams sarà protagonista di una nuova serie su Amazon Prime Video (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Serena Williams e gli Amazon Studios scendono in campo insieme. Gli studi hanno annunciato che è stato firmato un accordo con la 23 volte campionessa del Grande Slam di Tennis. Williams lavorerà con Amazon per creare progetti di finzione e non (scripted e unscripted) per la tv, che saranno poi disponibili in esclusiva su Prime Video, iniziando con una docuserie – ancora senza titolo – che la segue nella sua vita professionale e privata. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Serena Williams e gli Amazon Studios scendono in campo insieme. Gli studi hanno annunciato che è stato firmato un accordo con la 23 volte campionessa del Grande Slam di Tennis. Williams lavorerà con Amazon per creare progetti di finzione e non (scripted e unscripted) per la tv, che saranno poi disponibili in esclusiva su Prime Video, iniziando con una docuserie – ancora senza titolo – che la segue nella sua vita professionale e privata.

Advertising

3cinematographe : Serena Williams e Amazon insieme per creare nuovi progetti originali per la piattaforma streaming Prime Video! - cinefilosit : #AmazonStudios firmano accordo con #SerenaWilliams - FilmNewsItaly : Serena Williams si racconta in una docu-serie prodotta da Amazon - Think_movies : Amazon Studios e Serena Williams stringono un first-look deal TV e annunciano una nuova docuserie sulla campionessa… - solospettacolo : Serena Williams sarà protagonista di docu-serie su Amazon -