Serena Bortone | missione compiuta | trovato l’amore per Jessica Morlacchi

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo tanto tempo e ricerche per, c’è un pretendente per lei nel salotto di Oggi è un altro giorno con. Ecco chi si è fatto avanti.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

EnricoBattist : RT @franco_sala: @FulvioPaglia Tra colleghi generalmente ci si segue. Perché mi seguono tutti i direttori e moltissimi colleghi, perché mi… - TweetNotizie : Lino Banfi torna in tv sulla Rai: da lunedì una nuova rubrica a Oggi è un altro giorno con Serena Bortone - M0rd1cch10 : #oggieunaltrogiorno #ilparadisodellesignore oggi ospite di Serena Bortone Ilaria Rossi (Gabriella) e Chiara Russo (Maria) - MURATMIHCIOGLU : RT @TAZENDA1: Ciao?????? Oggi pomeriggio saremo in diretta su Rai1 ospiti di Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno! Il collegam… - franco_sala : @FulvioPaglia Tra colleghi generalmente ci si segue. Perché mi seguono tutti i direttori e moltissimi colleghi, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

... le due attrici impersonano rispettivamente Gabriella Rossi e Maria Puglisi ne Il paradiso delle signore e nel programma condotto dahanno fornito poche anticipazioni e spoiler sulle ...Lino Banfi torna in Rai con Lino Nazionale . Avrà una sua rubrica all'interno della trasmissione quotidiana diOggi è un altro giorno nel primo pomeriggio di Rai Uno. Da lunedì prossimo al via Lino Naziona le con Lino Banfi: l'attore risponderà a domande in arrivo via whatsapp o sms. Banfi sarà ...Serena Bortone ha trovato un buon pretendente per Jessica Morlacchi, in cerca dell'amore. Ecco chi ha confessato di avere un interesse per lei.Il paradiso delle signore, Chiara Russo anticipa: "Tra Maria e Rocco è una tragedia" Ilaria Rossi e Chiara Russo sono state ospiti nella puntata di questo ...