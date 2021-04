Sequestrati beni per 600mila euro a “Cosa Nostra” (Di giovedì 15 aprile 2021) La Polizia di Stato sequestra beni, per un valore di circa seicentomila euro, a due pregiudicati ritenuti organici agli interessi di “Cosa Nostra” La Polizia di Stato ha eseguito un sequestro di beni a “Cosa Nostra e disposto dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) La Polizia di Stato sequestra, per un valore di circa seicentomila, a due pregiudicati ritenuti organici agli interessi di “” La Polizia di Stato ha eseguito un sequestro dia “e disposto dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e

