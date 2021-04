Senza tetto né cibo per i figli | Polizia di Reggio Emilia paga albergo e cena

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) REGGIO EMILIA – Affamata come i suoi bambini e senza un posto dove trascorrere la notte è stata aiutata dalla Polizia, che le ha offerto vitto e alloggio. È la storia di solidarietà avvenuta ieri a Reggio Emilia, dove gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di una lite in atto. Si sono così imbattuti in una coppia di nazionalità pakistana: l’uomo, locatario dell’immobile di proprietà della connazionale, si rifiutava di offrire ospitalità a lei e ai suoi figli. Alla Polizia la donna ha detto di non avere più un lavoro né un luogo dove poter trascorrere la notte con i figli, rimasti a digiuno da ore. A quel punto, i poliziotti hanno pagato a spese proprie alla cittadina una camera d’albergo e usato i loro buoni pasto per assicurare la cena a lei e ai bambini. Infine hanno dato alla donna il recapito telefonico dei servizi assistenziali a cui potersi rivolgere.