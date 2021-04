Senato, standing ovation per Liliana Segre eletta presidente della Commissione Odio: “Sono emozionata” (Di giovedì 15 aprile 2021) Liliana Segre eletta presidente Commissione Senato contro l’Odio e il razzismo VIDEO Liliana Segre è stata eletta all’unanimità presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’Odio e alla violenza in Senato. La Commissione, che si è riunita oggi per la prima volta, è stata istituita con mozione approvata dall’assemblea di palazzo Madama il 30 ottobre 2019. Come previsto la senatrice a vita è stata eletta presidente; i vicepresidenti Sono Francesco Verducci (Pd) e Daisy Pirovano ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021)contro l’e il razzismo VIDEOè stataall’unanimitàstraordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’e alla violenza in. La, che si è riunita oggi per la prima volta, è stata istituita con mozione approvata dall’assemblea di palazzo Madama il 30 ottobre 2019. Come previsto la senatrice a vita è stata; i vicepresidentiFrancesco Verducci (Pd) e Daisy Pirovano ...

