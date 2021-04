Sei Nazioni, l'Italia sfida la Scozia: obiettivo finale 3° posto (Di giovedì 15 aprile 2021) Ripartire dai 50' di qualità contro l'Inghilterra, evitando gli errori che hanno fatto concedere le due mete e migliorando l'efficacia per tradurre in punti quanto costruito. È l'obiettivo dell'Italia ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Ripartire dai 50' di qualità contro l'Inghilterra, evitando gli errori che hanno fatto concedere le due mete e migliorando l'efficacia per tradurre in punti quanto costruito. È l'dell'...

giomalago : Il #rugby è stato la tua vita, l'azzurro il suo orgoglioso tratto cromatico. Ci hai lasciato per andare a fare meta… - Gazzetta_it : #Rugby donne, #SeiNazioni: l'#Italia sfida la #Scozia con l'obiettivo finale 3° posto - sportface2016 : #Rugby #WomensSixNations, il XV iniziale con cui l'#Italia affronterà la #Scozia - Sport24h_it : Sei Nazioni femminile, Di Giandomenico annuncia il XV per la Scozia - Rugbymeet : Italdonne, tra due giorni in Scozia per la seconda giornata del Sei Nazioni Femminile. La formazione -

Rugby femminile, la trentina Gaia Maris di nuovo tra le azzurre impegnate nel Sei Nazioni TRENTO . Dopo l' esordio di sabato scorso continua per Gaia Maris l'avventura al Sei Nazioni : la classe 2001 farà nuovamente parte della formazione azzurra che questo sabato , 17 aprile, affronterà la Scozia allo Scotstoun Stadium di Glasgow . L' incontro , valido per la terza ...

