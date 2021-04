Segre eletta presidente della commissione contro l' odio | Il linguaggio dell' odio mi ha ferito tutta la vita

(Di giovedì 15 aprile 2021) "E adesso cominciamo! Devo dire che sono molto emozionata. Mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni", ha detto la senatrice aLiliana, giungendo alla prima sedutastraordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'e alla violenza,quale è stata. “E' qualcosa che sento profondamente", ha aggiunto, "visto che ilè una cosa che mi hala. Ho cominciato a sentire ...

Ultime Notizie dalla rete : Segre eletta

Come previsto la senatrice a vita Liliana Segre è stata eletta presidente; i vicepresidenti sono Francesco Verducci (Pd) e Daisy Pirovano della Lega.