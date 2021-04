Seat - Nuovo look per Ibiza e Arona - VIDEO (Di giovedì 15 aprile 2021) La Seat presenta in contemporanea i restyling della Ibiza e della Arona, introducendo novità stilistiche e tecniche di spessore. Alla rivisitazione del design esterno si accompagna infatti un totale rinnovamento dell'impostazione della plancia e un aggiornamento delle soluzioni di connettività. Paraurti e loghi inediti. Per le due Seat sono previsti di serie dei gruppi ottici a Led (con dei Full Led in opzione) abbinati a paraurti ridisegnati e al nome del modello scritto in corsivo sul portellone posteriore. Per la Arona sono presenti anche la mascherina con griglia personalizzata per ogni allestimento e lo spoiler anteriore con finitura argento Reflex, mentre entrambi i modelli propongono una serie di cerchi di lega ridisegnati. Sulla Arona sono offerte anche nuove combinazioni ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 aprile 2021) Lapresenta in contemporanea i restyling dellae della, introducendo novità stilistiche e tecniche di spessore. Alla rivisitazione del design esterno si accompagna infatti un totale rinnovamento dell'impostazione della plancia e un aggiornamento delle soluzioni di connettività. Paraurti e loghi inediti. Per le duesono previsti di serie dei gruppi ottici a Led (con dei Full Led in opzione) abbinati a paraurti ridisegnati e al nome del modello scritto in corsivo sul portellone posteriore. Per lasono presenti anche la mascherina con griglia personalizzata per ogni allestimento e lo spoiler anteriore con finitura argento Reflex, mentre entrambi i modelli propongono una serie di cerchi di lega ridisegnati. Sullasono offerte anche nuove combinazioni ...

Advertising

infoitscienza : Nuovo look per SEAT Ibiza: caratteristiche e motori - SEATItalia : Nuova #SEATibiza sta arrivando. Scopri il suo nuovo design, gli interni personalizzabili, un touchscreen da 9.2? e… - dinoadduci : Seat - Nuovo look per Ibiza e Arona -