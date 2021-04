Seaspiracy: che cosa non torna nel documentario Netflix contro la pesca (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 24 marzo 2021 Netflix ha rilasciato ufficialmente Seaspiracy: esiste la pesca sostenibile?, un documentario di 90 minuti diretto dal regista britannico Ali Tabrizi e prodotto da Kip Andersen, noto al grande pubblico per titoli come Cowspiracy e What the Health: docufilm critici verso il consumo umano di carne, pesce, uova e latticini e sull’impatto che questo tipo di dieta potrebbe avere sul nostro pianeta. Seaspiracy si presenta come un viaggio di formazione del regista, che in prima persona – e insieme alla collega e compagna Lucy Manning – va alla ricerca di una modalità di pesca sostenibile, dopo aver documentato nei primi minuti di film un’esperienza che si pone all’estremo opposto della sostenibilità: la caccia ai delfini che ogni anno si svolge nella città giapponese di ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 24 marzo 2021ha rilasciato ufficialmente: esiste lasostenibile?, undi 90 minuti diretto dal regista britannico Ali Tabrizi e prodotto da Kip Andersen, noto al grande pubblico per titoli come Cowspiracy e What the Health: docufilm critici verso il consumo umano di carne, pesce, uova e latticini e sull’impatto che questo tipo di dieta potrebbe avere sul nostro pianeta.si presenta come un viaggio di formazione del regista, che in prima persona – e insieme alla collega e compagna Lucy Manning – va alla ricerca di una modalità disostenibile, dopo aver documentato nei primi minuti di film un’esperienza che si pone all’estremo opposto della sostenibilità: la caccia ai delfini che ogni anno si svolge nella città giapponese di ...

alemariscalco : Se ancora pensiamo che la questione non ci riguardi andrebbe ricordato che quando non sarà più necessario un docume… - piucheperfetto : Non avevo dubbi che i biologi marini avrebbero “smascherato” Seaspiracy con i fatti! Per quanto alcuni documentar… - _connex_ : RT @DAVIDPARENZO: Se vi dicessi: “guardate un documentario sulla pesca”, voi che cosa mi rispondereste? No, grazie! Invece guardate #Seaspi… - IsiBarbagallo : RT @DAVIDPARENZO: Se vi dicessi: “guardate un documentario sulla pesca”, voi che cosa mi rispondereste? No, grazie! Invece guardate #Seaspi… - M_Gervasini : Seaspiracy è la conferma che Netflix ha un problema con i documentari -

Ultime Notizie dalla rete : Seaspiracy che Mare, plastica e rifiuti: un documentario che diventa ideologia ... secondo Tabrizi, macchiato da gravi pecche etiche e interessi spregiudicati che coinvolgono anche chi professa un approccio "sostenibile". Di fronte a un lavoro come "Seaspiracy" i livelli di ...

Caterina Balivo: "Chiediamolo ai figli" ... i Fishing Aggregating Devices, che sono un inganno letale per i pesci: lo racconta in modo perfetto Seaspiracy , il documentario Netflix che si chiede se può esistere una pesca sostenibile. Fatelo ...

Seaspiracy, il film choc sulla pesca spietata Il nuovo documentario distribuito da Netflix, Seaspiracy, denuncia l’impatto della pesca sull’ambiente. E’ fra i più visti e più discussi della piattaforma. Il suo attacco frontale, che mostra oltre a ...

Seaspiracy ha fatto arrabbiare proprio tutti Mentre passano i primi frame mi chiedo se anche i miei mi portavano a vedere spettacoli di orche saltellanti e delfini ballerini. E mi rispondo che no, niente saltelli e niente balletti. La mia coscie ...

... secondo Tabrizi, macchiato da gravi pecche etiche e interessi spregiudicaticoinvolgono anche chi professa un approccio "sostenibile". Di fronte a un lavoro come "" i livelli di ...... i Fishing Aggregating Devices,sono un inganno letale per i pesci: lo racconta in modo perfetto, il documentario Netflixsi chiede se può esistere una pesca sostenibile. Fatelo ...Il nuovo documentario distribuito da Netflix, Seaspiracy, denuncia l’impatto della pesca sull’ambiente. E’ fra i più visti e più discussi della piattaforma. Il suo attacco frontale, che mostra oltre a ...Mentre passano i primi frame mi chiedo se anche i miei mi portavano a vedere spettacoli di orche saltellanti e delfini ballerini. E mi rispondo che no, niente saltelli e niente balletti. La mia coscie ...