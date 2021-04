Se si riaprono gli stadi per le partite allora si faccia lo stesso per i concerti (Di giovedì 15 aprile 2021) Alla fine l’Italia avrà il suo campionato europeo di calcio. Dopo le titubanze dei giorni scorsi, con tanto di ricatto dell’Uefa che avrebbe cercato altri paesi in caso di no italiano al pubblico negli stadi, il governo nostrano ha dato conferma definitiva a riempire l’Olimpico di Roma con circa 17mila tifosi a giugno per le tre partite del girone più un quarto di finale. Una buona notizia, la visione di una parvenza di normalità in fondo al tunnel ma anche la sensazione che ci sia una qualche forma di pianificazione del futuro in un paese che sembra vivere alla giornata. Il bicchiere però è mezzo vuoto, perché mentre si annuncia l’apertura degli stadi c’è tutto un mondo della cultura, in ginocchio da oltre un anno, che continua a essere ignorato. (Foto: pixabay)Nei prossimi due mesi si lavorerà per mettere in sicurezza il pubblico ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021) Alla fine l’Italia avrà il suo campionato europeo di calcio. Dopo le titubanze dei giorni scorsi, con tanto di ricatto dell’Uefa che avrebbe cercato altri paesi in caso di no italiano al pubblico negli, il governo nostrano ha dato conferma definitiva a riempire l’Olimpico di Roma con circa 17mila tifosi a giugno per le tredel girone più un quarto di finale. Una buona notizia, la visione di una parvenza di normalità in fondo al tunnel ma anche la sensazione che ci sia una qualche forma di pianificazione del futuro in un paese che sembra vivere alla giornata. Il bicchiere però è mezzo vuoto, perché mentre si annuncia l’apertura deglic’è tutto un mondo della cultura, in ginocchio da oltre un anno, che continua a essere ignorato. (Foto: pixabay)Nei prossimi due mesi si lavorerà per mettere in sicurezza il pubblico ...

