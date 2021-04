Scuole Emilia Romagna, superiori proseguono in presenza al 50% fino al 30 aprile, se non si passa a zona rossa. Nota (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli studenti delle Scuole superiori dell'Emilia Romagna proseguono le attività didattica in presenza al 50% fino al 30 aprile. Questo è quanto indicato nella Nota dell'Usr L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli studenti delledell'le attività didattica inal 50%al 30. Questo è quanto indicato nelladell'Usr L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Emilia Scuola d'estate, l'Emilia Romagna lavora con l'ufficio scolastico e il ministero "Per quanto riguarda la promozione delle attività per il recupero della socialità nel periodo estivo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado - ha detto oggi in Commissione ...

Scuole aperte d'estate, in Emilia Romagna si lavora in attesa del piano del Ministero " Per quanto riguarda la promozione delle attività per il recupero della socialità nel periodo estivo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado - ha detto oggi in Commissione ...

Silingardi del Rotary di Sassuolo ha consegnato sei Chromebook all’Elsa Morante Grazie alla partnership “USAID-Rotary in Italia: Communities against Covid-19”, l’Istituto Elsa Morante è stato selezionato, quale destinatario privilegiato nella nostra Provincia nell’ambito dell’Ist ...

Il sondaggio/ «In Puglia pessima gestione della pandemia»: i residenti bocciano la Regione La Puglia ha gestito malissimo la pandemia da Covid-19 e tutta la fase dell'emergenza, caratterizzata dall'apri e chiudi delle scuole e dal caos dell'ultimo periodo nella gestione ...

