Scuole aperte d'estate, in Emilia Romagna si lavora in attesa del piano del Ministero (Di giovedì 15 aprile 2021) Collaborazione stretta tra Regione, Ufficio scolastico regionale, Ministero dell'istruzione e territori. È questa la chiave di interpretazione che la Regione vuole dare nella progettazione di un'idea di scuola d'estate, che in questo secondo anno di pandemia da Covid-19 può diventare uno strumento importante a disposizione di ragazzi e famiglie. L'articolo .

