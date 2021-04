Scuola in estate non scelta obbligata o ripiego ma chance per risanare mente e cuore dei giovani (Di giovedì 15 aprile 2021) Giuliana Ammannati Pedagogista clinico ANPEC - Dare ai ragazzi la possibilità di frequentare la Scuola in estate, offrire loro uno spazio costruttivo, nel quale sentirsi accolti, è una scelta educativa buona e intelligente. In questo difficile periodo segnato dalla pandemia, da ansia, angoscia ,sofferenze personali, dubbi sul futuro della propria esistenza, avere punti di riferimento culturali é fondamentale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021) Giuliana Ammannati Pedagogista clinico ANPEC - Dare ai ragazzi la possibilità di frequentare lain, offrire loro uno spazio costruttivo, nel quale sentirsi accolti, è unaeducativa buona e intelligente. In questo difficile periodo segnato dalla pandemia, da ansia, angoscia ,sofferenze personali, dubbi sul futuro della propria esistenza, avere punti di riferimento culturali é fondamentale. L'articolo .

Advertising

vaticannews_it : #10aprile #ambiente #Laudatosì #PapaFrancesco “Sei dei nostri!” Sussidio @Elledici ideato per l’Estate Ragazzi, i… - orizzontescuola : Scuola in estate non scelta obbligata o ripiego ma chance per risanare mente e cuore dei giovani - ossijgeno : @maticalmi Mi vergogno a dirlo ma nessuno perché ho sempre troppe cose da fare con la scuola,, confido di recuperar… - slytherinxgc : il mese prossimo vorrebbero farci andare a scuola 100% in presenza. non mi sembra il caso, visto che sarebbero capa… - Haroldseibello : RT @gisnart1: (Due. Watermelon sugar) Ho una voglia assurda di fare un falò con i miei libri di scuola che mi stanno facendo sudare pure la… -