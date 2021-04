Scotti e Hunziker: “Ci minacciano di morte per la gag sui cinesi, siamo in dittatura politicamente corretta” (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr — Minacciati di morte da migliaia di persone in tutto il mondo per aver fatto gli occhi da cinese e parlato con la «elle» a Striscia la notizia: è un fiume in piena di odio e cattiveria disumana (perché umana solo con chi decide di esserlo) quello che ha colpito nelle scorse ore Gerry Scotti, Michelle Hunziker e le rispettive famiglie, finiti nel mirino dell’account fashion-antirazzista Diet Prada che ha rilanciato la vicenda su Instagram. Scotti e Hunziker si scusano ma rimangono increduli: “Odio spaventoso” Una bufera internazionale a livello mediatico, innescata dai paladini della fashion-correttezza per qualche migliaio di like. Un incubo, invece, per le vite personali dei due conduttori che mai avrebbero pensato di finire oggetto di minacce fisiche per aver scherzosamente mimato gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr — Minacciati dida migliaia di persone in tutto il mondo per aver fatto gli occhi da cinese e parlato con la «elle» a Striscia la notizia: è un fiume in piena di odio e cattiveria disumana (perché umana solo con chi decide di esserlo) quello che ha colpito nelle scorse ore Gerry, Michellee le rispettive famiglie, finiti nel mirino dell’account fashion-antirazzista Diet Prada che ha rilanciato la vicenda su Instagram.si scusano ma rimangono increduli: “Odio spaventoso” Una bufera internazionale a livello mediatico, innescata dai paladini della fashion-correttezza per qualche migliaio di like. Un incubo, invece, per le vite personali dei due conduttori che mai avrebbero pensato di finire oggetto di minacce fisiche per aver scherzosamente mimato gli ...

