Scaroni | «Ho votato per Dal Pino | sta facendo un buon lavoro»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, non fa mancare il suo appoggio a Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A contro cui si sono schierate invece altre sette società. «Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea. Sta facendo un buon lavoro», ha detto Scaroni incontrato dall'ANSA.

Serie A, l'Atalanta e altri sei club chiedono le dimissioni di Dal Pino
Paolo Scaroni, presidente del Milan, non fa mancare il suo appoggio invece a Paolo Dal Pino: "Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea " dice Scaroni, intervistato davanti alla ...

Milan, Scaroni: 'Dal Pino sta facendo un ottimo lavoro'
" Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea - dice Scaroni incontrato dall'ANSA in centro a Milano, davanti alla sede del Milan - Sta facendo un buon lavoro" .

Serie A, l'Atalanta e altri sei club chiedono le dimissioni di Dal Pino
Sette società, a partire dall'Atalanta con Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona, hanno scritto una lettera, anticipata dal Sole 24 Ore di cui ora l'Ansa ha preso visione, chiede ...

Milan, Scaroni: "Dal Pino sta lavorando bene"
MILANO- Paolo Scaroni, presidente del Milan, non fa mancare il suo appoggio a Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A contro cui si sono schierate invece altre 7 società. "Ho votato per lui poch ...

