SBK | al Mugello debutto del CIV Superbike

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nel week-end il CIVda il via al 2021 all’Autodromo delin occasione dell’anniversario numero 110 della Federazione Motociclistica Italiana. Sei Case costruttrici e diciassette piloti in gara, per un appuntamento da non perdere. Ruolo chiave per la centralina unica MoTec che permetterà di equiparare le prestazioni delle moto. Sabato e Domenica le gare, con grande attenzione alla scelta di usufruire o meno dei controlli di strategia elettronici. Nuova line up per l’Aprilia L’Aprilia rivoluziona il proprio team, tra ritorni e promozioni. A difendere l’alloro saranno Riccardo Russo, Flavio Ferroni e Alex Bernardi. Grandi aspettative e una RSV4 che è una garanzia, non resta che attendere. Ducati per il riscatto Dopo un 2020 sofferto a causa di numerosi problemi tecnici, Michele Pirro cercherà di conquistare il settimo sigillo ...