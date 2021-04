Sbatti il mostro in prima pagina. Tutti gli orrori del circo mediatico dietro il tentato suicidio di Giovanna Boda (Di giovedì 15 aprile 2021) Distesa su un letto d’ospedale, Giovanna Boda lotta tra la vita e la morte. Non sappiamo chi vincerà ma sappiamo chi ha perso. Un innocente fino a prova contraria che si toglie la vita perché la pressione mediatica, il sospetto, lo stigma dei giornali che ti bollano come corrotta a indagini ancora in corso sono un fardello troppo pesante. Quando scriviamo, questa signora di origine piemontese, una quarantasettenne dal corpo minuto, ha già subìto due interventi a schiena e bacino, ed è ancora sotto i ferri per il terzo intervento alle gambe. Non si tratta di essere colpevolisti o innocentisti, c’è un’inchiesta in corso e ci auguriamo che la giustizia dia risposte in tempi certi, è doveroso però domandarsi se e fino a che punto la presunzione di innocenza rappresenti ancora un valore condiviso e praticato oltre che un principio scolpito nella ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Distesa su un letto d’ospedale,lotta tra la vita e la morte. Non sappiamo chi vincerà ma sappiamo chi ha perso. Un innocente fino a prova contraria che si toglie la vita perché la pressione mediatica, il sospetto, lo stigma dei giornali che ti bollano come corrotta a indagini ancora in corso sono un fardello troppo pesante. Quando scriviamo, questa signora di origine piemontese, una quarantasettenne dal corpo minuto, ha già subìto due interventi a schiena e bacino, ed è ancora sotto i ferri per il terzo intervento alle gambe. Non si tratta di essere colpevolisti o innocentisti, c’è un’inchiesta in corso e ci auguriamo che la giustizia dia risposte in tempi certi, è doveroso però domandarsi se e fino a che punto la presunzione di innocenza rappresenti ancora un valore condiviso e praticato oltre che un principio scolpito nella ...

