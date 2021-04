Saracinesche alzate e saloni vuoti | la protesta ‘bianca’ di parrucchieri ed estetisti in Puglia

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) BARI – Hanno alzato la saracinesca ma hanno lasciato centri e saloni vuoti. Sono parrucchieri ed estetiste che hanno dato vita a una manifestazione bianca, pacifica per ribadire le difficoltà provocate dalla pandemia. “Non stiamo lavorando da un mese esatto e la situazione sta diventando insostenibile: dobbiamo tornare ad accoglierle le nostre clienti, dobbiamo lavorare altrimenti il rischio è che non riapriremo più”, spiega Lea, 34enne parrucchiera di Canosa di Puglia (Bat). A organizzare la protesta è stata Confartigianato che ha invitato le oltre 9mila attività pugliesi del settore benessere ad aderire alla protesta. L’adesione, riferiscono dall’associazione, è stata molto alta. Le richiesta sono ristori immediati, maggiori controlli sugli abusivi e riaperture anche in zona rossa in sicurezza.