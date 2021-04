Santa Maria a Vico, ecco come sarà il nuovo edificio di Piazza Aragona (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Sono stati affidati alla società F4 S.r.l. i lavori per la ricostruzione dell’Ala Est Aragonese, vecchio e fatiscente edificio di proprietà dei Padri Oblati donato al Comune di Santa Maria a Vico. Nelle prossime ore partiranno le opere di demolizione cui seguiranno i lavori per la realizzazione di un nuovissimo edificio multifunzionale. Grazie ad un maxi finanziamento regionale di 1 milione e 800mila euro (che non inciderà quindi sul Bilancio Comunale), l’Amministrazione Comunale potrà finalmente restituire dignità alla storica Piazza Aragona. All’interno della struttura di oltre duemila metri quadrati troverà spazio la ricchissima biblioteca dei Padri Oblati, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Sono stati affidati alla società F4 S.r.l. i lavori per la ricostruzione dell’Ala Est Aragonese, vecchio e fatiscentedi proprietà dei Padri Oblati donato al Comune di. Nelle prossime ore partiranno le opere di demolizione cui seguiranno i lavori per la realizzazione di un nuovissimomultifunzionale. Grazie ad un maxi finanziamento regionale di 1 milione e 800mila euro (che non inciderà quindi sul Bilancio Comunale), l’Amministrazione Comunale potrà finalmente restituire dignità alla storica. All’interno della struttura di oltre duemila metri quadrati troverà spazio la ricchissima biblioteca dei Padri Oblati, ...

Via Silvio Pellico, approvato progetto per esproprio e apertura strada ... consentendo ai cittadini, in particolare ai residenti di quest'ultima via, di poter raggiungere più agevolmente la chiesa Santa Maria della Porta, le attività commerciali, le scuole e l'ufficio ...

Via Silvia Pellico, approvato il progetto per l'esproprio e l'apertura della strada ... consentendo ai cittadini, in particolare ai residenti di quest'ultima via, di poter raggiungere più agevolmente la chiesa Santa Maria della Porta, le attività commerciali, le scuole e l'ufficio ...

