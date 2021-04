Sanità | Pierro Lega | “Interrogazione a De Luca su mancanza Pediatria al Distretto 69”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il consigliere regionale dellaAttilioha presentatoal presidente Vincenzo desulla «Carenza pediatri AmbitoSanitario 69». “Riteniamo una gravesanitaria che l’Ambito TerritorialeSanitario 69 “Capaccio-Roccadaspide” sia assegnatario di un unico pediatra. Inoltre, ci risulta che in data 1 Aprile 2021, l’unico pediatra di libera scelta incaricato, comunicava il proprio recesso volontario dal rapporto convenzionale. A seguito di tale recesso, i residenti di ben 17 comuni, tra cui si contano oltre 900 assistiti, si trovano in condizione di assoluta criticità ed emergenza. Una penalizzazione per un territorio che si estende su una superficie di circa 750 kmq. Per questo ...