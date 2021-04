Sanità, accordo sindacati-ospedale di Caserta sui buoni ticket ai lavoratori (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto I rappresentanti sindacali dei lavoratori in servizio all’azienda ospedaliera di Caserta hanno firmato un accordo con il direttore generale del nosocomio Gaetano Gubitosa (presente alla firma la Direttrice amministrativa dell’azienda Amalia Carrara). L’accordo, sottoscritto da Cgil Caserta, Cisl Caserta, Uil Caserta e Fials, riguarda il fondo contrattuale, ritenuto dai sindacati quello “più sottostimato tra le aziende sanitarie della regione Campania”, e prevede a favore dei lavoratori “buoni ticket” per ogni giorno di effettiva presenza, l’aumento di una fascia retributiva al 50% degli idonei e del restante personale per il 2021, non appena saranno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto I rappresentanti sindacali deiin servizio all’azienda ospedaliera dihanno firmato uncon il direttore generale del nosocomio Gaetano Gubitosa (presente alla firma la Direttrice amministrativa dell’azienda Amalia Carrara). L’, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uile Fials, riguarda il fondo contrattuale, ritenuto daiquello “più sottostimato tra le aziende sanitarie della regione Campania”, e prevede a favore dei” per ogni giorno di effettiva presenza, l’aumento di una fascia retributiva al 50% degli idonei e del restante personale per il 2021, non appena saranno ...

