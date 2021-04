Samantha Fox | sex symbol degli anni' 80 | compie 55 anni

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Touch Me (I Want Your Body) cantavaFox a metà'80: un pezzo provocante ed esplicito, che andava a nozze con quella che era stata fino a quel momento la sua carriera come modella. Di recente la pop-star ha confessato che, ai tempi in cui posava per la storica Page 3 del The Sun (dedicata a scatti di ragazze in Senza veli), il suo agente le consigliò di assicurare il seno. Cosa che fece per la bellezza di un milione di sterline. D'altra parte, come lei stessa ha ammesso, all'epoca era una delle donne più famose della Gran Bretagna e ancora oggi, arrivata a 55(compiuti il 15 aprile e portati splendidamente), continua ad essere considerata un sexe un'icona'80. Nata a Londra, ...