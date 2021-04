Samantha De Grenet mette in allerta Antonella Elia: “Agirò per vie legali se continuerà ad offendermi” (Di giovedì 15 aprile 2021) Samantha De Grenet avverte la rivale Antonella Elia Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip terminata lo scorso primo marzo, di certo ricorderà una delle pagini più tristi della televisione italiana. Ovvero, quando l’opinionista Antonella Elia entro nella casa più spiata d’Italia per avere un faccia a faccia con Samantha De Grenet. In quell’occasione quest’ultima è stata pesantemente insultata senza un motivo valido. Ovviamente l’ex ragazza di Non è la Rai fu rimproverata dal padrone di casa Alfonso Signorini. Tuttavia ha continuato a svolgere il suo ruolo come se nulla fosse accaduto. Intervistata dal noto magazine Nuovo Tv, l’opinionista l’ex gieffina romana ha parlato di quella brutta esperienza al reality show di Canale 5, ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 aprile 2021)Deavverte la rivaleChi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip terminata lo scorso primo marzo, di certo ricorderà una delle pagini più tristi della televisione italiana. Ovvero, quando l’opinionistaentro nella casa più spiata d’Italia per avere un faccia a faccia conDe. In quell’occasione quest’ultima è stata pesantemente insultata senza un motivo valido. Ovviamente l’ex ragazza di Non è la Rai fu rimproverata dal padrone di casa Alfonso Signorini. Tuttavia ha continuato a svolgere il suo ruolo come se nulla fosse accaduto. Intervistata dal noto magazine Nuovo Tv, l’opinionista l’ex gieffina romana ha parlato di quella brutta esperienza al reality show di Canale 5, ...

