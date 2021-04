Salvini destabilizza il governo e la Lega si lamenta da Draghi | ' Dal Pd ci insultano'

Advertising

globalistIT : - globalistIT : E anche oggi... - ARGDON62 : RT @PieraBelfanti: Chiusure ideologiche? 627 morti oggi! #Salvini bando alle ciance, #Salvini fa il doppio gioco cavalca il malcontento e s… - cinmir89 : RT @PieraBelfanti: Chiusure ideologiche? 627 morti oggi! #Salvini bando alle ciance, #Salvini fa il doppio gioco cavalca il malcontento e s… - Minutza2 : RT @PieraBelfanti: Chiusure ideologiche? 627 morti oggi! #Salvini bando alle ciance, #Salvini fa il doppio gioco cavalca il malcontento e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini destabilizza

Emblenatica è l'indiscrezione fatta filtrare dall'entourage didopo il colloqui a palazzo Chigi. E cosa è stato detto?: nell'incontro di oggi con il presidente del Consiglio Mario Draghi, la ...... per me, come già previsto dal decreto, settimana prossima un Consiglio dei ministri può decretare il ritorno alla zona gialla in base ai dati scientifici e quindi alla vita", continua, ...Il premier ha incontrato una delegazione leghista che l'ha buttata sul vittimismo dimenticando il loro lavorio per picconare l'esecutivo ...Il capo della Lega insiste sulle riaperture nonostante la pandemia e tenta di far passare la sinistra come i 'cattivi' ...