Salvini | «Agli autonomi tutti i soldi del decreto Imprese Le dimissioni di Speranza? Il tempo è galantuomo» – Il video

«Oggi pomeriggio chiederemo che tutti i soldi del decreto Imprese siano destinati al lavoro autonomo, ai commercianti e alle partite Iva sulla base delle perdite legate al Covid». A ridosso dell'inizio del Consiglio dei ministri, il segretario della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: «Chiediamo di calcolare tutto ciò che non è stato incassato dalle Imprese al netto delle spese fisse, come affitto e bollette», ha detto Salvini. «Sulla base dei dati scientifici che arriveranno domani, se la situazione è migliorata in metà Paese, allora in metà del Paese si deve riaprire e tornare a lavorare». Quanto al ministro della Salute Roberto Speranza, che è intervenuto questa mattina alla Camera per fare il punto sulle misure di contrasto alla pandemia, il leader ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Agli Salvini: soldi Dl Imprese per autonomi e calendario riaperture ... alle partite Iva, agli artigiani, ai commercianti, alle imprese dimenticate dal passato governo ... lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nel consueto punto ...

Matteo Salvini, la replica a Pd e Speranza: "Non ho tempo per rispondere agli insulti" Salvini, che cannonata a Speranza: dimissioni?

Salvini: soldi Dl Imprese per autonomi e calendario riaperture Roma, 15 apr. (askanews) - 'La richiesta che la Lega porterà a nome di milioni di italiani oggi pomeriggio al presidente Draghi è che tutti i ...

Palestre, piscine, bar e ristoranti quando riaprono? Ipotesi coprifuoco alle 23.30. A giugno si torna allo stadio Nella via crucis dei vaccini e con il rischio-varanti ancora alto, una sola cosa è certa: le riaperture scatteranno il 3 maggio. Ma sul tavolo del governo, che farà il ...

