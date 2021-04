Salute: Boldrini, 'intervento ok, so che sarà lunga' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dell'ospedale a cui va la mia più profonda gratitudine. Dopo un passaggio in terapia intensiva mi hanno spostata in reparto. E qui è subito iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova durissima perché a volte il dolore è veramente forte". Lo scrive Laura Boldrini sulla sua pagina Facebook, pubblicando anche una foto della sua stanza in ospedale. "Ieri, con l'aiuto della fisioterapista, mi sono seduta sul bordo del letto e dopo, appoggiata ad un supporto, ho fatto un passo in avanti e uno indietro e poi mi sono seduta di nuovo. Una fatica mostruosa. Sembra un passaggio da niente, una cosa semplice e invece mi è sembrato tanto. E mi ha dato speranza -spiega ancora la ex presidente della Camera-. Ero così ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "L'è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dell'ospedale a cui va la mia più profonda gratitudine. Dopo un passaggio in terapia intensiva mi hanno spostata in reparto. E qui è subito iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova durissima perché a volte il dolore è veramente forte". Lo scrive Laurasulla sua pagina Facebook, pubblicando anche una foto della sua stanza in ospedale. "Ieri, con l'aiuto della fisioterapista, mi sono seduta sul bordo del letto e dopo, appoggiata ad un supporto, ho fatto un passo in avanti e uno indietro e poi mi sono seduta di nuovo. Una fatica mostruosa. Sembra un passaggio da niente, una cosa semplice e invece mi è sembrato tanto. E mi ha dato speranza -spiega ancora la ex presidente della Camera-. Ero così ...

Ultime Notizie dalla rete : Salute Boldrini Oncologia, l'annuncio del sottosegretario Sileri in Senato: nuovo piano entro giugno ...e Paola Boldrini del Pd, ed è stato approvato dall'Assemblea a larga maggioranza, con 226 voti a favore, uno contrario e due astenuti. Sileri si è scusato in rappresentanza del ministero della Salute,...

Martedì 13 Aprile 2021 - 314ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta Il Sottosegretario di Stato per la salute Sileri ha chiesto scusa, a nome del Ministero, per il ... Laniece (Aut), Annamaria Parente (IV), Zaffini (FdI), Paola Boldrini (PD), Errani (Misto - LeU), Laura ...

Salute: Boldrini, 'intervento ok, so che sarà lunga' Lo scrive Laura Boldrini sulla sua pagina Facebook, pubblicando anche una foto della sua stanza in ospedale. "Ieri, con l’aiuto della fisioterapista, mi sono seduta sul bordo del letto e dopo, ...

Laura Boldrini rompe il silenzio dopo l’intervento: “Prova durissima” sulla salute non si scherza. In bocca al lupo, Laura”) e Giorgia Meloni, che ha scritto in un Tweet: “Un abbraccio sincero Laura Boldrini. Ti auguro una pronta guarigione”.

