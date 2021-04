Salotto Salemi gioca la carta vincente per la prima puntata | ecco chi è l’ospite tanto attesa

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nuova avventura per l’ex gieffina Giuliache da venerdì 16 aprile alle 19:00 condurrà su Mediaset Play ‘’. Nellala bella persiana giocherà subito unaospitando un personaggio molto atteso. LEGGI ANCHE: ‘perchè ci censuravano al GF’, cosa rivela GiuliaL’idea di questo programma è nata su Instagram durante il primo lockdown; ora diventa un format vero e proprio che terrà compagnia al pubblico per sei settimane ogni venerdì sera. Di fronte all’iconico specchio, si alterneranno, beauty tips, chicche di gossip, confidenze e opinioni inaspettate con l’obiettivo di stimolare un confronto divertente e costruttivo. Comunque non vedo l'ora di vedere ...

di Camilla Dalloco) IL PUNTO ZETA, TOMMASO ZORZI/ Diretta e ospiti: Giuliainizio con ... ma chi si alterneranno nel 'suo studio' questa sera? Alfonso Signorini e Francesco Oppini neldi ...Giuliadebutta come conduttrice con, sei puntate in streaming ogni venerdì su Mediaset Play. Inci saranno confessioni tra amiche e condivisioni di make - up in salsa 'Girl Power'. 'Amo le donne e penso ...Nuova avventura per Giulia Salemi che venerdì 16 aprile debutta con il suo Salotto Salemi su Mediaset Play. Gli ospiti della puntata ...Continua la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e c’è chi parla già della partecipazione a Temptation Island.