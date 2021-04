Salerno, un questionario per scoprire come il covid ha cambiato le nostre vite (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’è tempo fino al 18 aprile per partecipare al questionario promosso dal comune di Salerno che ha adottato un progetto del Comune di Reggio Emilia per aprirsi al confronto con altri Comuni italiani e ragionare insieme, a partire dalla lettura dei territori, su scenari e soluzioni future possibili dopo il covid. E’ evidente a tutti infatti che l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato le consuetudini di tutti noi. Sono cambiate le relazioni, la socialità, il nostro modo di percepire la casa e la città, il modo di fare la spesa, di fruire dei servizi. L’Amministrazione comunale di Salerno impegnata a gestire l’emergenza covid, vuole prepararsi anche a ripartire al meglio e a riprogrammare il futuro. “Salerno, come ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è tempo fino al 18 aprile per partecipare alpromosso dal comune diche ha adottato un progetto del Comune di Reggio Emilia per aprirsi al confronto con altri Comuni italiani e ragionare insieme, a partire dalla lettura dei territori, su scenari e soluzioni future possibili dopo il. E’ evidente a tutti infatti che l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato le consuetudini di tutti noi. Sono cambiate le relazioni, la socialità, il nostro modo di percepire la casa e la città, il modo di fare la spesa, di fruire dei servizi. L’Amministrazione comunale diimpegnata a gestire l’emergenza, vuole prepararsi anche a ripartire al meglio e a riprogrammare il futuro. “...

