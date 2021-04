Saint Laurent, il nuovo (surreale) film è firmato da Jim Jarmusch (Di giovedì 15 aprile 2021) Moda e cinema hanno sempre avuto un forte legame, ispirandosi a vicenda e spesso fondendosi l’una nell’altro: entrambe forme d’arte ed espressione, dopotutto, vivono di immagini in movimento, e negli ultimi anni l’universo fashion ha sempre più spesso utilizzato il medium cinematografico per i propri racconti. Da un anno a questa parte, sono state numerose le maison ad aver deciso di presentare le proprie collezioni attraverso dei cortometraggi, data l’impossibilità di organizzare una sfilata in presenza. Un format sorprendente, in tantissimi casi, che ha permesso tanto di far conoscere le creazioni della nuova stagione, quanto di ribadire e narrare i valori di ogni brand. L’ultima creazione cinematografica in questo senso è French Water, un fashion film esclusivo realizzato per Saint Laurent nientemeno che da Jim Jarmusch. https://www.youtube.com/watch?v=f1Sty3Crl2E Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Moda e cinema hanno sempre avuto un forte legame, ispirandosi a vicenda e spesso fondendosi l’una nell’altro: entrambe forme d’arte ed espressione, dopotutto, vivono di immagini in movimento, e negli ultimi anni l’universo fashion ha sempre più spesso utilizzato il medium cinematografico per i propri racconti. Da un anno a questa parte, sono state numerose le maison ad aver deciso di presentare le proprie collezioni attraverso dei cortometraggi, data l’impossibilità di organizzare una sfilata in presenza. Un format sorprendente, in tantissimi casi, che ha permesso tanto di far conoscere le creazioni della nuova stagione, quanto di ribadire e narrare i valori di ogni brand. L’ultima creazione cinematografica in questo senso è French Water, un fashion film esclusivo realizzato per Saint Laurent nientemeno che da Jim Jarmusch. https://www.youtube.com/watch?v=f1Sty3Crl2E

Advertising

longtake_it : Il minimalismo di Jim Jarmusch incontra l'alta moda in questo corto realizzato per presentare la nuova collezione d… - nientepopcorn : #FrenchWater: nel corto girato per promuovere la collezione p/e 2021 di #SaintLaurent, #JimJarmusch ha diretto… - NKikuyashoten : RT @vogue_italia: Julianne Moore, Chloé Sevigny e Indya Moore insieme nel nuovo bellissimo film firmato Saint Laurent. Guardate qui ???? http… - bananascatlady : Da giorni mi compare sta cosa sponsorizzata (ma te sembro una che può permettersi qualcosa di Saint Laurent?) Cosa… - coallake37 : RT @vogue_italia: Julianne Moore, Chloé Sevigny e Indya Moore insieme nel nuovo bellissimo film firmato Saint Laurent. Guardate qui ???? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Saint Laurent Vuoi rendere la tua pelle radiosa? Prova le creme illuminanti per viso e occhi Pure Shots Light Up di Yves Saint Laurent è invece un siero che dona luminosità grazie alla Vitamina CG in sinergia con il potere protettivo del Marshmallow del Marocco. Creme occhi illuminanti: a ...

Bottega Veneta organizza uno show al Berghain, ma finisce male Come altri marchi di proprietà del gruppo Kering, Gucci e Saint Laurent, Bottega Veneta ha recentemente abbandonato il calendario della settimana della moda , sostituendo invece gli spettacoli ...

Intervista ad Alber Elbaz: «Ricomincio da AZ Factory» Alber Elbaz, ex stilista Ysl e direttore creativo Lanvin, ci racconta la sua nuova vita e il suo nuovo brand AZ Factory: marchio di lusso inclusivo e facile ...

French Water: il fashion film su Yves Saint Laurent Charlotte Gainsbourg, Julianne Moore, Chloë Sevigny e l’attore di “Pose” Indya Moore reciteranno insieme in “French Water” di Jim Jarmusch, un nuovo fashion film per Saint Laurent. Il film di nove min ...

Pure Shots Light Up di Yvesè invece un siero che dona luminosità grazie alla Vitamina CG in sinergia con il potere protettivo del Marshmallow del Marocco. Creme occhi illuminanti: a ...Come altri marchi di proprietà del gruppo Kering, Gucci e, Bottega Veneta ha recentemente abbandonato il calendario della settimana della moda , sostituendo invece gli spettacoli ...Alber Elbaz, ex stilista Ysl e direttore creativo Lanvin, ci racconta la sua nuova vita e il suo nuovo brand AZ Factory: marchio di lusso inclusivo e facile ...Charlotte Gainsbourg, Julianne Moore, Chloë Sevigny e l’attore di “Pose” Indya Moore reciteranno insieme in “French Water” di Jim Jarmusch, un nuovo fashion film per Saint Laurent. Il film di nove min ...