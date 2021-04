Ryan Gosling: protagonista del nuovo film noir The Actor (Di giovedì 15 aprile 2021) Ryan Gosling reciterà in un nuovo film noir The Actor che è stato acquistato oggi (12 aprile) dal distributore Neon. Come riportato su Deadline, Neon, lo stesso distributore dietro il premio Oscar Parasite, ha acquisito i diritti del film basato sul romanzo best seller Memory di Donald E. Westlake. Chi dirigerà il film The Actor con Ryan Gosling? Il regista di Anomalisa Duke Johnson è a bordo del progetto, così come Charlie Kaufman come direttore esecutivo. Gosling produrrà anche il film insieme a Ken Kao di Waypoint Entertainment. Sinossi Una sinossi del film di Neon recita: “Bloccato nell’Ohio degli anni ’50 dopo un brutale attacco, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021)reciterà in unTheche è stato acquistato oggi (12 aprile) dal distributore Neon. Come riportato su Deadline, Neon, lo stesso distributore dietro il premio Oscar Parasite, ha acquisito i diritti delbasato sul romanzo best seller Memory di Donald E. Westlake. Chi dirigerà ilThecon? Il regista di Anomalisa Duke Johnson è a bordo del progetto, così come Charlie Kaufman come direttore esecutivo.produrrà anche ilinsieme a Ken Kao di Waypoint Entertainment. Sinossi Una sinossi deldi Neon recita: “Bloccato nell’Ohio degli anni ’50 dopo un brutale attacco, ...

Ryan Gosling: protagonista del nuovo film noir The Actor Ryan Gosling reciterà in un nuovo film noir The Actor che è stato acquistato oggi (12 aprile) dal distributore Neon. Come riportato su Deadline, Neon, lo stesso distributore dietro il premio Oscar ...

Il regista di Anomalisa dirige Ryan Gosling in The Actor Duke Johnson dirigerà Ryan Gosling in The Actor, film noir ambientato in Ohio nel 1950 e che racconta la storia di Paul Cole - Gosling -, affetto da amnesia dopo un brutale assalto e impegnato a cerca ...

