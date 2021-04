**Russia: Mosca, 'stiamo preparando risposta a sanzioni Usa, a breve l'annuncio'** (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TgLa7 : L'ambasciatore americano a #Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri russo dopo l'annuncio delle #sanzioni… - reportrai3 : Le telecamere di Report sono state a Mosca, nei laboratori dove è stato creato Sputnik e nelle strutture dove viene… - larpista : RT @OGiannino: Mosca lo tiene in galera e rifiuta controlli su sua salute, ma @navalny non molla e rilancia su residenze di Putin. Dopo 2 c… - codeghino10 : RT @Corriere: Biden punisce la Russia: sanzioni dure per interferenze elettorali - Lukyluke311 : RT @bordoni_russia: Sia Biden che Blinken ripetono che il varo delle sanzioni non deve pregiudicare il dialogo con Mosca, ma la Russia non… -