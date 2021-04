Russia: Casa Bianca, 'non necessario continuare traiettoria negativa relazioni' (Di giovedì 15 aprile 2021) Washington, 15 apr. (Adnkronos) - L'Amministrazione Biden ha chiarito che gli Stati Uniti desiderano una relazione con la Russia "stabile e prevedibile: non pensiamo che abbiamo bisogno di proseguire su una traiettoria negativa. Tuttavia, abbiamo anche chiarito, pubblicamente e privatamente, che difenderemo i nostri interessi nazionali e imporremo un prezzo per le azioni del governo russo che cercano di danneggiarci", ha spiegato la Casa Bianca nel presentare le nuove misure contro Mosca. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Washington, 15 apr. (Adnkronos) - L'Amministrazione Biden ha chiarito che gli Stati Uniti desiderano una relazione con la"stabile e prevedibile: non pensiamo che abbiamo bisogno di proseguire su una. Tuttavia, abbiamo anche chiarito, pubblicamente e privatamente, che difenderemo i nostri interessi nazionali e imporremo un prezzo per le azioni del governo russo che cercano di danneggiarci", ha spiegato lanel presentare le nuove misure contro Mosca.

