**Ruby ter: accolta richiesta difesa Berlusconi, rinviata udienza il 22 aprile a Siena** (2) (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - Il processo senese è stato originato da un fascicolo trasmesso dal tribunale di Milano a quello della città toscana nel 2017 per competenza territoriale. Per i pm milanesi a Siena sarebbe stato completato il pagamento effettuato da Berlusconi a Danilo Mariani, pianista delle feste di Arcore, per indurlo, secondo l'accusa, a rendere testimonianze edulcorate sulle serate a villa San Martino. Sempre secondo l'accusa, i bonifici effettuati da Berlusconi a Mariani come 'rimborsi spesa', circa 170 mila euro dal 2011 al 2013, sarebbero stati pagamenti per indurre il pianista a falsa testimonianza. La procura di Siena, con la pm Valentina Magnini, ha chiesto la condanna di Berlusconi a 4 anni e 2 mesi, e di Mariani a 4 anni e 6 mesi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - Il processo senese è stato originato da un fascicolo trasmesso dal tribunale di Milano a quello della città toscana nel 2017 per competenza territoriale. Per i pm milanesi a Siena sarebbe stato completato il pagamento effettuato daa Danilo Mariani, pianista delle feste di Arcore, per indurlo, secondo l'accusa, a rendere testimonianze edulcorate sulle serate a villa San Martino. Sempre secondo l'accusa, i bonifici effettuati daa Mariani come 'rimborsi spesa', circa 170 mila euro dal 2011 al 2013, sarebbero stati pagamenti per indurre il pianista a falsa testimonianza. La procura di Siena, con la pm Valentina Magnini, ha chiesto la condanna dia 4 anni e 2 mesi, e di Mariani a 4 anni e 6 mesi.

Advertising

repubblica : ?? Ruby ter, slitta ancora la sentenza per Silvio Berlusconi: accolta la richiesta di legittimo impedimento della di… - repubblica : Ruby Ter, slitta ancora la sentenza per Silvio Berlusconi: accolto il legittimo impedimento per il ricovero - HuffPostItalia : Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Rischia di saltare la sentenza del Ruby ter - MichelaGenoves3 : RT @RobertoMerlino1: Campa cavallo, che l’erba cresce !Ruby Ter, slitta ancora la sentenza per Silvio Berlusconi: accolto il legittimo impe… - paolorm2012 : RT @repubblica: Ruby Ter, slitta ancora la sentenza per Silvio Berlusconi: accolto il legittimo impedimento per il ricovero -

Ultime Notizie dalla rete : **Ruby ter Silvio Berlusconi, slitta ancora la sentenza Ruby Ter Il tribunale di Siena ha disposto il rinvio al 22 aprile per il processo Ruby ter che vede indagato Silvio Berlusconi per corruzione. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa dell'ex premier. Nel pomeriggio la difesa di Silvio Berlusconi aveva chiesto nuovamente ...

Siena, oggi la sentenza Ruby Ter Lo "stralcio senese" vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Il presidente di Forza Italia non ci sarà Credits

Berlusconi, a Siena slitta la sentenza del Ruby ter Siena, 15 aprile 2021 - Slitta ancora una volta la prima sentenza del filone processuale Ruby ter in corso a Siena. Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari nello stralcio senese, ...

Ruby Ter, slitta ancora la sentenza per Berlusconi: accolto legittimo impedimento Siena - Slitta ancora una volta la prima sentenza del filone processuale Ruby ter in corso a Siena. Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari nello stralcio senese, è ancora ricove ...

Il tribunale di Siena ha disposto il rinvio al 22 aprile per il processoche vede indagato Silvio Berlusconi per corruzione. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa dell'ex premier. Nel pomeriggio la difesa di Silvio Berlusconi aveva chiesto nuovamente ...Lo "stralcio senese" vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Il presidente di Forza Italia non ci sarà CreditsSiena, 15 aprile 2021 - Slitta ancora una volta la prima sentenza del filone processuale Ruby ter in corso a Siena. Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari nello stralcio senese, ...Siena - Slitta ancora una volta la prima sentenza del filone processuale Ruby ter in corso a Siena. Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari nello stralcio senese, è ancora ricove ...