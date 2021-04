Rossi: 'Francesca e il maschilismo nel paddock? Non l'avrei conosciuta se...' (Di giovedì 15 aprile 2021) Terzo appuntamento stagionale della MotoGP, primo round sul circuito di Portimao: Valentino Rossi arriva in Portogallo dopo un doppio weekend in Qatar non esattamente felice, con addirittura il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Terzo appuntamento stagionale della MotoGP, primo round sul circuito di Portimao: Valentinoarriva in Portogallo dopo un doppio weekend in Qatar non esattamente felice, con addirittura il ...

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Francesca Rossi: 'Francesca e il maschilismo nel paddock? Non l'avrei conosciuta se...' Terzo appuntamento stagionale della MotoGP, primo round sul circuito di Portimao: Valentino Rossi arriva in Portogallo dopo un doppio weekend in Qatar non esattamente felice, con addirittura il penultimo posto in qualifica in occasione del Gran Premio Doha. Non di certo ciò a cui il Dottore ...

MotoGP Portogallo, Rossi fiducioso: 'In Europa sarà più semplice' Anche sul ritorno di Marc Marquez , Rossi ha le idee chiare: 'Probabilmente Marquez sarà ... MotoGP Portogallo, Martin commenta il rientro di Marc Marquez 'Penso che Francesca abbia ragione' MotoGP, da ...

Valentino Rossi: “Francesca ha spiegato cosa è successo nel paddock MotoGP” Corse di Moto MotoGP Portogallo, Rossi fiducioso: “In Europa sarà più semplice” Dopo un inizio di stagione difficile, il nove volte campione del mondo tenterà di tornare competitivo a Portimao. "Dovremo lavorare duramente. Felice di rivedere Marquez in pista questo weekend" ...

Valentino Rossi: “Francesca ha spiegato cosa è successo nel paddock MotoGP” Valentino Rossi a Portimao parla delle difficoltà con la M1, del ritorno di Marc Marquez e di una recente intervista della fidanzata Francesca Novello.

