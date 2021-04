Roma, si fanno spedire la droga dalla Spagna, ma il pacco lo “ritira” la Finanza (VIDEO) (Di giovedì 15 aprile 2021) Era destinata a due giovani residenti nella Capitale, nel quartiere di Spinaceto, la partita di droga intercettata all’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Alle Fiamme Gialle della locale Compagnia, intente al monitoraggio del flusso di merci in arrivo e in partenza dallo scalo Romano, non è sfuggita la spedizione di un dispositivo per l’essiccazione dei cibi proveniente dalla Spagna. Leggi anche: Corriere della droga beccato sul Taxi sulla Pontina: ecco come il cliente portava con sé il carico di cocaina Ciampino: droga sequestrata, e arresto per i due giovani L’accurata ispezione dell’imballaggio ha permesso di rinvenire quasi 3 chilogrammi di hashish. D’intesa con la Procura della Repubblica capitolina, il sequestro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Era destinata a due giovani residenti nella Capitale, nel quartiere di Spinaceto, la partita diintercettata all’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino dai Finanzieri del Comando Provinciale di. Alle Fiamme Gialle della locale Compagnia, intente al monitoraggio del flusso di merci in arrivo e in partenza dallo scalono, non è sfuggita la spedizione di un dispositivo per l’essiccazione dei cibi proveniente. Leggi anche: Corriere dellabeccato sul Taxi sulla Pontina: ecco come il cliente portava con sé il carico di cocaina Ciampino:sequestrata, e arresto per i due giovani L’accurata ispezione dell’imballaggio ha permesso di rinvenire quasi 3 chilogrammi di hashish. D’intesa con la Procura della Repubblica capitolina, il sequestro ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, si fanno spedire la droga dalla Spagna, ma il pacco lo “ritira” la Finanza (VIDEO) - AntAmb72 : RT @romafaschifo: C'è @EnricoLetta che dice che le primarie sono 'la via maestra'. Peccato che siano 'la via maestra' solo a Roma, in tutte… - targeno : @EnricoStefano @ATtACcatiAlBus @SiTro82 Peccato che: - usare la bici a Roma si rischia la vita - non si fanno ne m… - AntonioBon50 : RT @romafaschifo: C'è @EnricoLetta che dice che le primarie sono 'la via maestra'. Peccato che siano 'la via maestra' solo a Roma, in tutte… - raffaelespedic1 : @roma_paoletta @VIOLA_MARTELLA Purtroppo non è l'unica molti personaggi (vedi la #Chirico) fanno lo stesso hai ragi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fanno Spostamenti tra regioni, il 15 maggio potrebbe essere la data ufficiale ... leader di Azione e candidato sindaco a Roma: "Il nostro piano prevede 350 mila vaccini al giorno, ... Ma le regioni devono capire che i vaccini si fanno a chi dice lo Stato. I governatori come De Luca ...

Verbania, la città giardino del lago Maggiore I giardini di Villa Taranto fanno parte del prestigioso circuito inglese della Royal Horticultural ... Roma, Sant'Andrea alle tipologie Baldo, Balilla, Vialone Nano, Ribe e Venere, meglio noto quest'...

M5S, Conte chiede a Grillo di azzerare il Movimento e pensa al nuovo simbolo Tuttavia nel gruppo l’idea non ha trovato per ora molti riscontri: troppi i dubbi che accompagno questa fase politica e il futuro dei pentastellati a Roma. Tra i parlamentari ... Per questo motivo si ...

Clara Hyun Lee morta a Roma in via Merulana: la modella si è gettata dalla finestra o qualcuno l’ha spinta a farlo? Clara Hyun Lee morta a Roma in via Merulana: la modella si è gettata dalla finestra o qualcuno l’ha spinta a farlo? FOTO DI ARCHIVIO ANSA Si indaga anche per istigazione al suicidio sul caso della mor ...

... leader di Azione e candidato sindaco a: "Il nostro piano prevede 350 mila vaccini al giorno, ... Ma le regioni devono capire che i vaccini sia chi dice lo Stato. I governatori come De Luca ...I giardini di Villa Tarantoparte del prestigioso circuito inglese della Royal Horticultural ..., Sant'Andrea alle tipologie Baldo, Balilla, Vialone Nano, Ribe e Venere, meglio noto quest'...Tuttavia nel gruppo l’idea non ha trovato per ora molti riscontri: troppi i dubbi che accompagno questa fase politica e il futuro dei pentastellati a Roma. Tra i parlamentari ... Per questo motivo si ...Clara Hyun Lee morta a Roma in via Merulana: la modella si è gettata dalla finestra o qualcuno l’ha spinta a farlo? FOTO DI ARCHIVIO ANSA Si indaga anche per istigazione al suicidio sul caso della mor ...